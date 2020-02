Pokémon GO: Raikou Ombra è ora disponibile sfidando Giovanni

Con l'arrivo di febbraio 2020, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno modificato le ricompense di Giovanni del Team GO Rocket su Pokémon GO. Come potete immaginare è tempo di salutare gli Uccelli Leggendari di Kanto, per fare spazio ai ben noti Cani Leggendari di Johto. Vediamo i dettagli da tenere a mente.

Raikou Ombra è ora disponibile su Pokémon GO, sfidando Giovanni del Team GO Rocket. Una volta battuto il supercattivo dell'organizzazione criminale di Kanto, il giocatore potrà catturare facilmente il Pokémon Leggendario Oscuro in questione; negli ultimi mesi Niantic Labs ha proposto già Articuno Ombra, Zapdos Ombra e Moltres Ombra. Si comincia ora con i Cani Leggendari: dopo Raikou Ombra sarà chiaramente il turno di Suicune ed Entei, nei mesi di marzo 2020 e aprile 2020.

Sfidare Giovanni su Pokémon GO non è impresa facile, anche perché prima dovrete sconfiggere Cliff, Sierra e Arlo, e un numero imprecisato di Reclute Rocket. Ma del resto avete un mese di tempo a disposizione: buona fortuna.