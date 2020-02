The Wonderful 101 anche su PS4 e Xbox One, attraverso una campagna Kickstarter?

Si amplificano le voci sul ritorno di The Wonderful 101 da parte di Platinum Games, con la possibilità che il gioco possa arrivare anche ad altre piattaforme oltre a Nintendo Switch, nella fattispecie PS4 e Xbox One, prodotto attraverso una campagna Kickstarter.



In base a quanto riferito da alcune fonti, tra le quali l'insider Emily Rogers e il noto canale YouTube GameXplain, The Wonderful 101 dovrebbe arrivare su Nintendo Switch ma anche su PS4 e Xbox One, con un annuncio ormai imminente e il lancio di una raccolta fondi su Kickstarter che potrebbe essere presentata già domani, 3 febbraio 2020.



Il gioco, uscito originariamente nel 2013 come esclusiva per Nintendo Wii U, è emerso nuovamente in varie voci di corridoio, con una foto scattata negli uffici di Platinum Games ed emersa in questi giorni che è sembrata una sorta di conferma data la presenza di alcuni indizi al riguardo.



Platinum Games ha effettivamente aperto un proprio profilo su Kickstarter in vista dell'apertura della campagna dedicata a Wonderful 101, a questo punto non resta che attendere gli sviluppo della questione.