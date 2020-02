PS5 meglio di Xbox Series X nei devkit, ma la differenza sarà minima tra le nuove console

PS5 offrirebbe performance migliori rispetto a Xbox Series X per quanto riguarda i kit di sviluppo, secondo un altro insider, ma la differenza sarà comunque minima tra le console, una volta uscite sul mercato.



Si continua con le voci di corridoio su PS5 e Xbox Series X, ancora incentrate sulle performance dei rispettivi devkit che sono poi gli unici hardware attualmente disponibili per alcuni, con un presunto insider su NeoGAF - considerato affidabile dallo staff del forum - a confermare come le prestazioni del devkit di PS5 siano migliori di quelle del corrispettivo per Xbox Series X, sebbene non sia aggiornato sulle ultime tipologie di devkit.



La questione è sempre molto sospetta, anche perché mentre dei kit di sviluppo di PS5 si parla da un po' pare che quelli per Xbox Series X siano meno diffusi e quindi meno conosciuti. In ogni caso, secondo questo utente chiamato "BGs" sembra che le differenze effettive tra PS5 e Xbox Series X saranno minime, quasi impercettibili.



"All'inizio dell'anno PS5 era ancora quella in grado di fornire le migliori prestazioni", ha affermato l'insider, "Non so se questo è cambiato con i nuovi devkit, non ho accesso a quelle informazioni al momento e personalmente non credo di poterne avere accesso fino all'inizio dell'estate, per quanto mi riguarda".



"Questa generazione non sarà la generazione della differenza grafica come caratteristica fondamentale nella scelta sulla console da comprare. Sarà la generazione dei giochi", ha spiegato questo presunto insider. "Sì, una sarà più veloce dell'altra ma non si noterà, in pratica. Una potrebbe caricare in 10 secondi e l'altra in 7 secondi, una avrà un audio migliore dell'altra, una farà andare i giochi a 60 frame al secondo e l'altra pure. Quello che farà la differenza sarà la qualità che i team di sviluppo potranno raggiungere con il tempo e il budget messo a loro disposizione".