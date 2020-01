PS5 monterà il Samsung NVMe SSD 980 QVO?

PS5 potrebbe montare il Samsung NVMe SSD 980 QVO, stando a quanto riportato da alcune fonti che sono volute rimanere anonime. Samsung recentemente ha brevettato due SSD presso l'EUIPO (l'ente dell'Unione Europea che si occupa di proprietà intellettuali): NVMe SSD 980 EVO e 980 QVO. Entrambi dovrebbero essere disponibili entro il 2020 ed entrambi dovrebbero essere PCIe 4.0.



La coincidenza con il lancio delle console di nuova generazione, ossia PS5 e Xbox Series X, entrambe a quanto pare dotate di SSD prodotti da Samsung ancora non sul mercato, fa pensare che sia proprio il Samsung NVMe SSD 980 QVO il modello scelto per almeno una delle due. In realtà mentre su Xbox Series X mancano voci di corridoio in merito, su PS5 sono diversi gli insider che hanno riportato una generica sigla NVMe SSD di Samsung per lo storage della console.



Certo, considerando il prezzo dei nuovi SSD (si parla di circa 250 dollari per 1TB), è difficile fare ipotesi su quanto incideranno sul costo delle console.