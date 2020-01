The Wonderful 101 in uscita su Nintendo Switch? Platinum Games lascia un indizio

The Wonderful 101 arriverà a breve su Nintendo Switch? Platinum Games ha lasciato un indizio in tal senso su Twitter, pubblicando una foto molto particolare.



Nello scatto si vede infatti Hideki Kamiya, director proprio di The Wonderful 101, seduto alla propria scrivania con alle spalle uno schermo con il logo di Platinum Games e l'ora che segna le 1.01.



A rinforzare ulteriormente l'ipotesi che si tratti di un vero e proprio teaser, alla sinistra di Kamiya c'è anche un Nintendo Switch.



È la volta giusta per una remaster di The Wonderful 101 su Switch? L'intenzione di realizzare il gioco c'è sempre stata, a questo punto non resta che vedere se arriverà l'ufficialità.





Scenes from the PG office! Who's that photobombing Hideki Kamiya? pic.twitter.com/D70oalUTKo — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) January 31, 2020