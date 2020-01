I migliori giochi PS4, PC, Xbox One e Switch in uscita nel mese di febbraio 2020

Febbraio 2020 è un mese che non vuole strafare in termini di uscite, allineandosi con la tradizione di inizio anno. Il rinvio di The Last of Us: Parte II ha forse gettato un po' di sconforto sul calendario 2020: una delusione per chi attendeva con ansia il secondo capitolo delle avventure di Ellie ma che diventa un'opportunità per un'altra esclusiva PlayStation. Dreams uscirà infatti il giorno di San Valentino e si spera possa ricevere le meritate attenzioni. Febbraio sarà anche mese di collection e porting, occasioni sempre ghiotte per recuperare quei titoli mai giocati. Per questo le numerose collection in arrivo Per non perdervi nessuna uscita potete consultare la lista completa delle uscite nella nostra sezione Giochi in uscita, mentre per approfondire le singole uscite vi invitiamo guardare il video in testa all'articolo.