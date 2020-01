Xbox Series X: Phil Spencer parla di The Initiative e del nuovo gioco, tra cose nuove e possibili ritorni

The Initiative è uno dei team first party più interessanti all'interno di Microsoft e sta probabilmente lavorando a qualcosa su Xbox Series X, ma la questione è ancora totalmente avvolta dal mistero, dunque accogliamo con curiosità questo commento di Phil Spencer che sembra accennare a giochi nuovi e possibili giochi vecchi forse di ritorno.



Come al solito, il messaggio è estremamente vago, perché sembra che il segreto debba essere mantenuto, probabilmente fino all'E3 2020 a questo punto, ma potrebbe esserci un'indizio in quelle parole: "Grande aggiornamento oggi con Darrell Gallagher, Matt Booty e il team The Initiative. È uno studio incredibilmente talentuoso che affronta la sfida della creazione di cose nuove (e cose vecchie), in modi inediti", ha scritto Phil Spencer.



Il 21 gennaio, il design director Drew Murray aveva riferito che il team era diretto al quartier generale di Xbox per "sistemare un po' il gioco", cosa che evidentemente significa che il progetto in corso aveva bisogno di un po' di feedback da parte delle alte sfere della compagnia.



Il fatto che si parli di cose nuove e "cose vecchie" in nuove maniere fa pensare che, oltre a un gioco completamente nuovo, possa esserci anche un gioco vecchio destinato a tornare in qualche forma. Su questo fronte, di IP dormienti presso Microsoft ce ne sono diverse, anche se è difficile stabilire titoli precisi.





Great update today with @DGallagher_LA @mattbooty and the team @TheInitiative. Incredibly talented studio challenging themselves to do new things things (and old things :-) ) in new ways. — Phil Spencer (@XboxP3) January 28, 2020