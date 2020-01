Fortnite x Super Bowl 2020: nuove skin ed emote in arrivo

I giocatori di vecchia data di Fortnite Capitolo 2 sanno bene che, in occasione di eventi particolari, gli sviluppatori di Epic Games rendono disponibili su Battaglia Reale le Skin del football americano. E quale occasione migliore dell'inizio del Super Bowl 2020, per proporre una ricca serie di novità?

I dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2, sempre attivi, hanno appena scoperto un aggiornamento segreto, che è arrivato su tutte le versioni di gioco proprio negli ultimi minuti. Si tratta di nuove skin e varianti per i costumi del football americano di Fortnite Capitolo 2: trovate un'immagine in anteprima poco più avanti, in calce all'articolo. E non è tutto, perché è stata aggiunta anche una emote (un balletto) mai vista prima.

Questi contenuti verranno resi disponibili nel negozio presumibilmente già nel corso della notte tra il 29 gennaio 2020 e il 30 gennaio 2020: vi terremo aggiornati non appena saremo in possesso di maggiori dettagli. Chiaramente chi possiede già i costumi del football americano otterrà gratuitamente la variante aggiuntiva del Super Bowl 2020. Nel frattempo eccovi le anteprime promesse.

All Fourth Down Set Outfit Skins have a new Superbowl Variant pic.twitter.com/1CiMKYOyVK — Skin-Tracker (@SkinTrackerCom) January 29, 2020