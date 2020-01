Might & Magic: Chess Royale disponibile, con trailer di lancio

Ubisoft ha annunciato la disponibilità di Might and Magic: Chess Royale per PC, sistemi Android e sistemi iOS, con il classico trailer di lancio, che trovate in testa alla notizia. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un auto battler ambientato nel mondo di Might & Magic in cui cento giocatori si sfidato per la vittoria finale.



La versione PC è scaricabile da Uplay, il negozio ufficiale di Ubisoft. Le versioni Android e iOS sono scaricabili rispettivamente da Google Play e dall'App Store.



Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Might and Magic: Chess Royale, in cui abbiamo scritto:

Might and Magic: Chess Royale è un serio concorrente al trono del già affollatissimo mondo degli auto battler. In effetti l'unico vero dubbio riguardate il titolo di Ubisoft è nella difficoltà che di solito gli ultimi arrivati trovano nell'aggredire un genere che già ha dimostrato forti segni di saturazione. Basteranno quindi le sue innegabili qualità per ritagliarsi uno spazio tutto suo? Le premesse sono ottime, ma bisogna attendere qualche settimana per sapere se riuscirà a trovare un suo seguito.