Might and Magic: Chess Royale, la recensione

Dopo aver provato Might and Magic: Chess Royale per la recensione è facile affermare che sia una copia carbone di Auto Chess, titolo già ampiamente razziato da DoTA Underlods, Teamfight Tactics e tutti gli altri auto battler cinesi che girano per i vari negozi digitali. Senza metterci a rifare la storia di questo giovane genere, che ricordiamo essere nato da una mod di DoTA 2, cerchiamo di capire se il titolo di Ubisoft abbia qualcosa da dire in più della concorrenza diretta o se sia del tutto privo di idee.

Meccaniche fondamentali

Che il genere degli auto battler sia difficilmente rinnovabile lo si capisce dalla difficoltà con cui i diversi team di sviluppo che ci si cimentano riescono a introdurre novità sostanziali. Dal punto di vista delle meccaniche principali, Might and Magic: Chess Royale non è diverso in quasi nulla dagli altri esponenti del genere: acquistate delle unità dal negozio di gioco, bisogna disporle sul campo di battaglia, diviso a scacchiera, per farle combattere in automatico contro le unità avversarie. Tre unità dello stesso tipo si possono fondere per ottenere una singola unità di secondo livello. Fondendo invece tre unità di secondo livello si ottiene un'unità di terzo livello.



Ogni unità è legata a due segni: schierando unità differenti con gli stessi segni si hanno le cosiddette sinergie, che forniscono diversi bonus a seconda del loro livello e del segno stesso. Ad esempio si possono avere dei bonus alla corazza o ai danni, oppure si possono ricevere monete extra alla fine dei match vincenti.

A differenza di altri autobattler, in Might and Magic: Chess Royale non ci sono match contro creature guidate dalla CPU o intermezzi atti a far ottenere oggetti ed equipaggiamento vario. Anzi, qui non c'è proprio l'equipaggiamento. Ci sono però gli incantesimi, sei in totale, di tre livelli differenti che si sbloccano in diversi momenti della partita.



Le magie non sono sempre le stesse e cambiano ogni giorno. In questo modo non è possibile consolidare delle tattiche che le sfruttino e bisogna studiarne di nuove di volta in volta. In linea di massima va detto che sono l'elemento che crea più squilibri, perché alle volte è possibile realizzare delle combo che sono davvero devastanti. Ad esempio, ci è capitato di poter associare una magia di secondo livello che stordiva i nemici con una di terzo livello che causava grossi danni automatici ai nemici storditi, spargendo il terrore tra gli avversari. Dato però che tutti potevano acquistare quelle magie è chiaro che i loro effetti potevano in certo senso essere annullati, ma è altrettanto evidente come fossero diventate un acquisto obbligato per vincere... no, non c'erano tattiche alternative in grado di competere.

Altra piccola differenza di Might and Magic: Chess Royale rispetto agli altri auto battler è nella crescita di livello del giocatore. Come negli altri titoli citati, per salire di livello bisogna accumulare punti esperienza, che si ottengono dopo ogni match, oppure spendendo dei soldi. Normalmente le fasi finali delle partite degli auto battler richiedono di essere di alto livello per vincere, perché così è possibile schierare più unità. Qui la cosa è molto più sfumata, perché c'è una differenza strutturale del gioco che rende meno utile spendere sulla crescita e permette di vincere anche rimanendo un paio di livelli sotto alla quota massima (che è di dieci).