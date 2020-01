Helheim Hassle è il nuovo gioco dagli autori di Manual Samuel

Helheim Hassle è il nuovo gioco di Perfectly Paranormal, il team autore di Manual Samuel: uscirà su PC, Xbox One e Nintendo Switch nel corso di quest'anno, poco più tardi su PS4.



Intriso dello stesso umorismo del già citato Manual Samuel, con cui condivide l'ambientazione, Helheim Hassle è un'avventura narrativa che parla di amicizia e parti del corpo.



Nel gioco vestiremo i panni di Bjorn, un vichingo pacifista che odia l'idea di finire nel Valhalla e puntualmente ci finisce, ma viene resuscitato e sfrutta quest'occasione per trovare una via d'uscita dal regno dei morti.



La peculiarità di Helheim Hassle risiede nel fatto che il protagonista può "smontarsi" e utilizzare tale capacità per risolvere enigmi man mano più complessi, all'interno di quattordici livelli che includono oltre settanta missioni.