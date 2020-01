PS5 ha più RAM, un SSD più veloce ed è più potente di Xbox Series X, per un insider

Stando all'insider Tidux PS5 avrebbe più RAM di Xbox Series X, avrebbe un SSD più veloce e garantirebbe delle performance in linea di massima migliori. Questo almeno è quanto sarebbe riuscito a ricavare dalle sue fonti, che gli avrebbero riportato anche il fatto che i devkit finali di PS5 sono stati spediti agli sviluppatori.



A livello di CPU, invece, PS5 e Xbox Series X si equivarrebbero, mentre la GPU di Xbox Series X sarebbe più potente di almeno 1 teraFLOPS di quella di PS5.



Capirete che, parlando di un'indiscrezione riportata da Tidux, potrebbe essere tranquillamente falsa. Del resto le numerose indiscrezioni false, esagerate o travisate di questi ultimi giorni (ormai siamo al ritmo di due o tre al giorno, quando non di più) sono uno dei segnali più forti dell'arrivo della next-gen, quindi è giusto riportarle anche solo per l'atmosfera (e i click) che creano, in attesa che Sony e Microsoft si decidano a mostrare le loro nuove console.

CPU PS5 = XSX

GPU PS5 < XSX (less the 1TF)

RAM PS5 > XSX (BW and size)

SSD PS5 > XSX (Speed and size)

Performance PS5 > XSX



This is what info i have gathered over the last few weeks. Final dev kits for PS5 are out.