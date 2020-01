Resident Evil 3 sarà doppiato in italiano, con voci e sottotitoli nella nostra lingua

Capcom ha confermato in via ufficiale che Resident Evil 3 sarà doppiato in italiano, oltre ad avere i testi nella nostra lingua sarà dunque possibile anche ascoltare i dialoghi in lingua italiana.



Capcom Italia ha recentemente fatto l'annuncio direttamente su Facebook, con il messaggio che potete vedere qui sotto: "Siamo lieti di confermare che Resident Evil 3 sarà doppiato e sottotitolato in italiano. Pronti per affrontare il Nemesis con Jill Valentine?" Non è una scelta scontata nel mercato odierno e farà sicuramente piacere ai molti appassionati di Resident Evil dalle nostre parti.



Resident Evil 3 è un remake totale del terzo capitolo della serie Capcom, costruito sul motore RE Engine con un'operazione simile a quella che ha portato all'ottimo e apprezzato Resident Evil 2. Anche in questo caso possiamo aspettarci la stessa storia e ambientazione come base ma con alcune modifiche effettuate in ogni comparto, dalla trama al gameplay, oltre ovviamente a un'impalcatura grafica completamente nuova.



La data di uscita di Resident Evil 3 è fissata per il 3 aprile 2020 su PC, PS4 e Xbox One. Il gioco contiene peraltro all'interno anche Resident Evil: Resistance, un vero e proprio titolo a parte interamente votato al multiplayer asimmetrico.