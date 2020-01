PS5, il video trafugato era ovviamente falso

Giorni fa è uscito un video palesemente falso che mostrava il presunto boot di PS5. Bastava poco per accorgersi che non aveva senso, ma ora l'inganno è stato definitivamente svelato. L'autore del filmato, lo youtuber Oby 1, ha infatti pubblicato un secondo video per spiegare i trucchi utilizzati nel primo filmato.



La falsa PS5, compresa sequenza di avvio, è stata realizzata con Blender, un software di modellazione 3D molto utilizzato. L'effetto sonoro di avvio è stato invece realizzato da una terza persona, contattata da Oby 1. In effetti non si capiva bene perché a fine gennaio qualcuno doveva avere la versione definitiva di una console che uscirà a fine anno, quando è noto che agli sviluppatori vengono inviati dei devkit e non delle normali console.



Comunque sia per qualche giorno abbiamo potuto favoleggiare, quindi tanto male non è andata. Certo, a questo punto urge che Sony presenti davvero PS5, perché il numero di false fughe di notizie ha superato davvero il livello di guardia.