Apple ha una liquidità di cassa di 207,06 miliardi di dollari, stando all'ultimo resoconto finanziario relativo al suo primo quarto fiscale di quest'anno. Si tratta di una crescita inferiore all'1% rispetto al quarto fiscale precedente, quando dichiarò di avere in cassa 205,9 miliardi di dollari. Anno su anno, invece, c'è stata una perdita del 15%, visto nel 2019 furono dichiarati 245 miliardi di dollari.



Nonostante ciò Apple continua a essere una delle compagnie USA con la maggiore disponibilità in termini di liquidità di cassa. Oltre a ciò le azioni nel 2020 sono cresciute finora del 7%, del 100% se consideriamo il primo quarto fiscale dell'anno scorso.



Gli investitori sono soddisfatti delle vendite di Apple in Cina, che hanno prodotto il 16,7% dei ricavi, nonostante la concorrenza di Huawei. Anche gli indossabili stanno ottenendo un buon successo, in particolare gli ultimi Apple Watch e gli AirPods. La sostanza è che la casa di Cupertino sembra essere uscita con successo dalla crisi dell'anno scorso, tornando a essere il faro del mercato tecnologico USA e non solo.