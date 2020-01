Granblue Fantasy: Versus per PS4 convince Famitsu, in una settimana abbastanza piatta

Granblue Fantasy: Versus per PS4 ha convinto la rivista Famitsu, che lo ha premiato con un 34/40. Si tratta del gioco migliore di una settimana decisamente piatta, dove gli alti titoli hanno faticato a raggiungere i 30/40.



Anzi, solo uno ce l'ha fatta: WRC 8 per PS4, che ha ricevuto un dignitoso 31/40. Tutti gli altri sono rimasti sotto quella che per la rivista giapponese è una soglia importantissima per determinare la qualità di un gioco.



Voti del numero 1626 di Famitsu

198X (PS4, Switch) - 7/6/8/8 [29/40]

Granblue Fantasy: Versus (PS4) - 9/8/8/9 [34/40]

Rugby 20 (PS4) - ??? (voto non ancora disponibile)

Seek Hearts (PS4, Xbox One, Switch) - 7/7/7/7 [28/40]

ToeJam & Earl: Back in the Groove (PS4, Switch) - 7/7/7/8 [29/40]

Valthirian Arc: Hero School Story (PS4, Switch) - 7/7/7/8 [29/40]

WRC8: The Official Game (PS4) - 8/8/7/8 [31/40]