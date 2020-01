iOS 13, il 70% degli iPhone lo ha installato, iPadOS nel 57% degli iPad

iOS 13 è stato installato nel 70% degli iPhone compatibili, mentre iPadOS nel 57% degli iPad compatibili. Apple ha diramato alcuni dati relativi ai suoi nuovi sistemi operativi mobile, più precisamente alla loro diffusione, svelando dei numeri davvero interessanti.



Le percentuali indicate sopra crescono molto, soprattutto quella degli iPad, se si considerano gli apparecchi introdotti sul mercato negli ultimi quattro anni. Più precisamente raggiungono il 77% nel caso di iOS 13 per iPhone e ben il 79% nel caso di iPadOS per iPad.



La maggior parte degli iPhone ancora non aggiornati hanno comunque installato iOS 12 (23%), così come gli iPad (27%). Le versioni precedenti dei sistemi operativi sono sempre meno utilizzate, soprattutto negli iPad, dove sono scesi al 2% del totale, con il 6% di iPhone.



Insomma, sembra che Apple abbia una grande capacità di far aggiornare i suoi apparecchi agli utenti, lì dove ad esempio Android vede un quadro molto più frammentato.