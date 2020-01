Pokémon GO: Heatran nell'Ora Leggendaria di oggi 29 gennaio 2020

Avete già catturato e registrato nel PokéDex di Pokémon GO Heatran e la sua rispettiva versione shiny/cromatica? Se la risposta è no, approfittare della nuova Ora Leggendaria prevista per oggi è un'ottima idea. Vi forniamo tutti i dettagli che dovete conoscere in questo rapido articolo.

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, si terrà una nuova Ora Leggendaria su Pokémon GO, dedicata ad Heatran, il Leggendario della Quarta Generazione di Sinnoh. A partire dalle 18:00 e fino alle 19:00 di oggi (orario italiano locale) tutte le Palestre Libere di Pokémon GO ospiteranno il Pokémon in questione; quelle che alle 18:00 saranno già occupate da un altro Raid, salteranno invece l'evento. Insomma: ogni singola palestra italiana disponibile si riempirà di Heatran, quindi chiamate i vostri amici, preparate la squadra adatta e questa sera partite all'attacco.

Heatran ed Heatran Shiny resteranno disponibili su Pokémon GO ancora per un po'; non è ancora stato svelato il nuovo Leggendario del mese di febbraio 2020, ma vi terremo aggiornati. Intanto l'evento dedicato al Capodanno Cinese 2020 prosegue con tutti i suoi bonus.