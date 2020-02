Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, nuova mappa e Deadpool nel Battle Pass

Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 è in arrivo, con il gioco attualmente in fase di aggiornamento e in attesa del nuovo trailer di presentazione e dei dettagli sulle novità sono intanto emersi alcuni elementi come la nuova mappa che caratterizza il sostanzioso aggiornamento e la presenza di Deadpool come personaggio speciale nel Battle Pass.



I server offline per manutenzione programmata dovrebbero rimanere inattivi fino alle ore 12:00 di oggi, 20 febbraio 2020, orario all'incirca in cui dovrebbe poi ripartire Fortnite rinnovato nella nuova versione ufficiale, ovvero Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, portando con sé i maggiori cambiamenti visti finora dall'uscita del Capitolo 2.



Non si hanno ancora molte informazioni ufficiali al riguardo sulle novità previste, ma intanto qualcosa comincia a spuntare fuori tra fonti non ufficiali e voci di corridoio, con alcuni leak interessanti sui contenuti della Stagione 2 del Capitolo 2.



Innanzitutto la nuova mappa, che potete vedere riportata nel tweet qua sotto da parte di ShiinaBR, fonte sempre piuttosto affidabile per quanto riguarda i leak su Fortnite. La struttura è molto simile quella precedente ma a ben vedere sembrano emergere alcune nuove location che saranno protagoniste degli scontri e degli eventi della Stagione 2.



L'altra novità riguarda la presenza di Deadpool come personaggio speciale all'interno del primo Battle Pass di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, come risulta ben visibile dall'altro tweet riportato qui sotto. L'immagine è abbastanza esplicita e riporta le novità riguardanti le skin in arrivo nel gioco, tra le quali appunto anche quella ufficiale di Deadpool grazie a una collaborazione con Marvel.



Tra le novità emerse finora per Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 emerge peraltro la presenza ricorrente di un gatto, oltre a topi e gomitoli. Inoltre sono previste modifiche per Rissa a Squadre, mentre Epic Games ha comunicato data, orari e dettagli della patch per avere intanto le informazioni ufficiali.





DEADPOOL IS IN THE BATTLE PASS pic.twitter.com/WxMIs0YIfn — ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) February 20, 2020