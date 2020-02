Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: modifiche per Rissa a Squadre annunciate da Epic Games

Con l'arrivo della Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 una delle modalità di gioco più apprezzate di Fortnite Battaglia Reale subirà alcune modifiche. Parliamo di Rissa a Squadre: se la utilizzate abitualmente, dovreste proprio leggere quanto segue.

Ad annunciare le modifiche per Rissa a Squadre sono stati direttamente gli sviluppatori di Epic Games, negli ultimi minuti. Tutte le modifiche riportate qui di seguito, in un pratico elenco, saranno effettive a partire dall'Aggiornamento della Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, previsto per la giornata di domani giovedì 20 febbraio 2020. Cosa ne pensate?

Tutte le armi presenti saranno di rarità Rara, Epica o Leggendaria

Le bende saranno rimosse

Il rischieramento del deltaplano sarà gratuito (non occuperà più uno slot dell'inventario)

Ad inizio partita ogni giocatore riceverà una quantità di 150 unità per ogni materiale

Il matchmaking basato sull'abilità sarà disattivato

Le eliminazioni per la vittoria saranno portate da 100 a 125