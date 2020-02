Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: piattaforma petrolifera in arrivo sulla mappa di gioco?

Molto probabilmente Epic Games modificherà la mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2, con il lancio nella giornata di domani della Stagione 2. Lo farà in vari modi, ma quasi sicuramente anche aggiungendo una piattaforma petrolifera.

Lo sappiamo grazie alle immagini teaser che gli sviluppatori di Epic Games stanno pubblicando in questi giorni, a distanza di poche ore le une dalle altre: Hypex, uno dei più noti leaker e dataminer del Battle Royale di Epic Games, ha studiato per bene le immagini ottenendo alcune informazioni e cartine sovrapponibili alla mappa di gioco attuale. E così ha notato una piattaforma petrolifera, che sorgerà nella Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 poco più ad ovest della fabbrica dello slurp (zona sud ovest della mappa di gioco). La posizione potrebbe comunque subire modifiche.

Chiamando il numero italiano di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, una voce registrata avvisa che gli agenti sono stati contattati e che sono già in viaggio: probabilmente sono dei criminali intenzionati a sfruttare le risorse della nuova isola di Fortnite. Ne sapremo di più domani, ma intanto date un'occhiata a questo rapido video.

The Oil Rig will be next to Slurpy Swamp! pic.twitter.com/mCA0NUlYdL — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) February 19, 2020