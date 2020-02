Persona 5 Royal, Morgana e Kasumi spiegano le novità del gioco

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer di Persona 5 Royal in cui Morgana e Kasumi spiegano tutte le novità introdotte in questa nuova versione del gioco, riassumendone i punti salienti. Come riporta il comunicato stampa ufficiale, il trailer copre una serie di temi importanti, inclusi:

Leggiamo altri dettagli di Persona 5 Royal tratti sempre dal comunicato stampa ufficiale:



Preparati per una nuovissima avventura con Persona 5 Royal basata sull'universo della serie pluripremiata, Persona!



I Ladri Fantasma tornano con Persona 5 Royal in esclusiva per PlayStation®4 il 31 marzo 2020 con una Phantom Thieves Edition, una Launch Edition e speciali bundle digitali, tutti disponibili per il pre- order oggi.



I pre-order digitali arriveranno con un tema di Persona 5 Royal originale come bonus e tutti i DLC di Persona 5 saranno gratuiti per tutti i giocatori di Persona 5 Royal.



Unisciti ai Ladri Fantasma con questa edizione fisica di Persona 5 Royal:



Launch Edition

Limited edition con confezione SteelBook

Tema dinamico PS4