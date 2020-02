Nintendo Switch domina ancora le vendite in Giappone, PS4 in declino

Nintendo Switch domina ancora le classifiche hardware giapponesi, nonostante il duro colpo inferto alla produzione dall'epidemia del coronavirus cinese. PS4 invece appare sempre più in declino. Considerate che le vendite sommate di PS4 e PS4 Pro non raggiungono quelle di Nintendo Switch Lite, il modello meno venduto della console ibrida. C'è decisamente bisogno di PS5.



A livello software troviamo Hatsune Miku: Project Diva MegaMix per Nintendo Switch in prima posizione con 53.606 copie vendute. Un debutto decisamente migliore di quello di Death end re;Quest 2 per PS4, fermo a 7.003 copie vendute. Per il resto troviamo Pokémon Spada e Scudo che viaggia spedito verso i tre milioni e mezzo di copie fisiche vendute e Granblue Fantasy: Versus che segna un buon risultato piazzandosi in terza posizione.



Vendite software (da 10 al 16 febbraio 2020)

[NSW] Hatsune Miku: Project Diva MegaMix (Sega, 02/13/20) - 53,606 (Nuovo) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) - 24,534 (3,427,385) [PS4] Granblue Fantasy: Versus (Limited Edition Included) (Cygames, 02/06/20) - 12,165 (98,413) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version Included) (Microsoft, 06/21/18) - 11,275 (1,263,898) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 10,238 (686,144) [NSW] Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo, 12/27/19) - 9,367 (151,548) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 9,155 (3,561,812) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 8,548 (2,773,951) [PS4] Death end re;Quest 2 (Compile Heart, 02/13/20) - 7,003 (Nuovo) [PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega, 01/17/20) - 6,844 (235,303)