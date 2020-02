Red Dead Online, l'aggiornamento porta bonus ai cacciatori di taglie e in varie modalità, oltre a nuovi oggetti

Rockstar Games comunica i consueti aggiornamenti settimanali previsti per il mondo multiplayer online di Red Dead Online, che portano in particolare bonus di esperienza per le attività da cacciatori di taglie e in varie altre modalità, oltre a ricompense, nuovi oggetti e promozioni varie.



I vigilanti a caccia di taglie e di denaro potranno dunque ottenere il 50% di PE del Ruolo in più in tutte le missioni Caccia alla taglia, tra cui le dieci Taglie leggendarie, e gli eventi Free Roam dedicati ai Cacciatori di taglie, fino al 24 febbraio.



Il medesimo incremento del 50% di PE in più per tutta la settimana si ha anche nelle modalità Resa dei conti. Stessa cosa anche per tutte le Gare e per le serie in evidenza della settimana: Corsa alle armi a squadre. Immancabili, inoltre, anche gli sconti sugli oggetti nei vari negozi interni.



Il catalogo Wheeler, Rawson & Co. include una serie di sconti sugli articoli dedicati ai Cacciatori di taglie, tra cui le varianti per Cacciatori di taglie del Revolver Schofield e del fucile Bolt-action a canna rigata, e il 30% in meno sul Revolver LeMat e sul Fucile a canna liscia a ripetizione.



Rockstar Games ricorda che consegnare i ricercati ancora vivi può incrementare i guadagni: questa settimana c'è il 30% di sconto sul Lazo rinforzato per rendere impossibile la fuga a qualsiasi criminale.



I membri di PlayStation Plus riceveranno gratis 3 Rifornimenti di macerato e 3 Rifornimenti da Commerciante. In più, i giocatori di Red Dead Online in possesso di un account Twitch Prime collegato al Social Club di Rockstar avranno gratuitamente la Borsa da Collezionista e il miglioramento Rame lucido per l'alambicco.