No Man's Sky, l'aggiornamento Living Ship introduce le navi viventi

In No Man's Sky viene svelato il mistero sulle strane navi bio-tecnologiche spuntate ieri, che fanno parte di un update ufficiale chiamato Living Ship e incentrato, appunto sull'introduzione di una nuova tipologia di tecnologia organica che porta alla creazione di navi viventi.



Le prime navi dall'aspetto decisamente alieno erano emerse ieri in seguito all'introduzione dell'Experimental Branch Update, ma la questione viene spiegata meglio oggi con tanto di pagina di presentazione delle Living Ship, che sono parte integrante dell'aggiornamento 2.3 di No Man's Sky.



C'è anche un trailer di presentazione, riportato qui sopra, che spiega meglio di cosa si tratti: con l'update Living Ship viene introdotta una nuova classe di navi su base biologica, oltre a una nuova missione legata alla storia, altri misteriosi incontri spaziali, NPC e altro, dunque novità sostanziose per il simulatore spaziale di Hello Games in continua espansione.



Le Living Ship sono una nuova classe di navi spaziali piuttosto rare che possono essere aggiunte alla propria flotta, in grado di generare decine di variazioni a generazione procedurale in base a varie caratteristiche "genetiche", per così dire. Si tratta infatti di una tecnologia organica che consente un alto grado di personalizzazione attraverso un sistema di fusione tra elementi diversi.



Mettendo insieme delle "carte" che corrispondono a caratteristiche biologiche diverse e applicandovi dei modificatori, possiamo ottenere delle navi di aspetto sempre diverso e fortemente personalizzate. Queste hanno un aspetto particolare non solo viste dall'esterno ma anche dall'interno, con cockpit piuttosto bizzarri.



Tra le altre cose, la nuova serie di missioni Starbirth porta i giocatori a scoprire gli antichi esperimenti Korvax, svelando in questo modo le origini di queste misteriose navi organiche ed espandendo ulteriormente l'ambientazione di No Man's Sky.