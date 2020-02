No Man's Sky, l'Experimental Branch Update introduce strane e misteriose navi bio-tecnologiche

Hello Games continua ad espandere l'universo di No Man's Sky con una dedizione davvero lodevole, arrivando ad aggiungere elementi anche piuttosto strani, come dimostrano le novità introdotte dal nuovo Experimental Branch Update su Steam, che peraltro non menziona ufficialmente l'introduzione di queste misteriose aggiunte tipo navi bio-tecnologiche o cose del genere.



Il team ha spiegato che i possessori di No Man's Sky su Steam possono attivare l'Experimental Branch semplicemente facendo click con il tasto destro del mouse su No Man's Sky all'interno della libreria Steam, selezionare "Proprietà" e attivare il tab "Beta", poi inserire il codice "3xperimental" nel campo del testo e premere "attiva il codice".



L'Experimental Branch è stata inserita oggi nel gioco e nelle note ufficiali di questo aggiornamento vengono menzionate soltanto alcune modifiche all'interfaccia, alle opzioni di gioco e ad alcune meccaniche di questo, oltre a correzioni varie.



Il senso di questo aggiornamento, tuttavia, è sperimentare nuove cose e alcune novità decisamente strane sono già comparse e trapelate online. In particolare, sono state rilevate diverse navi dalla forma decisamente bizzarra: sembra trattarsi di organismi, o comunque strutture bio-tecnologiche che possono essere pilotate in giro per l'universo di No Man's Sky.



Per aggiungere mistero al tutto, le note di Hello Games non fanno alcuna menzione di queste nuove caratteristiche e contenuti di gioco, dunque non sappiamo ancora precisamente di cosa si tratti. È probabile che sia solo l'inizio di nuove introduzioni bizzarre all'interno di No Man's Sky, con gli sviluppatori che potrebbero voler sperimentare diverse cose all'interno della loro simulazione spaziale.





Video of the new #NoMansSky ship class that has been found in the most recent experimental patch: Source Reddit pic.twitter.com/KNg3V0HOWB — 🚀Procedural Traveller🚀 (@ProceduralTRV) February 18, 2020