PS5: la data della presentazione resta un mistero, tra diverse teorie e interpretazioni

L'hype è uno dei fenomeni più affascinanti della cultura videoludica e si manifesta in varie forme e in diverse situazioni, ma le sue massime espressioni sono sicuramente legate all'arrivo di nuove piattaforme, come sta dimostrando facilmente questo lungo periodo di avvicinamento a PS5 e Xbox Series X. Può sembrare una situazione paradossale, ma l'attesa non tanto dell'oggetto quanto dell'annuncio dell'oggetto è già un fenomeno di proporzioni maestose, che in questo caso si estende all'attesa per l'annuncio di un annuncio per il quale partono teorie, supposizioni e voci di corridoio. Uno di questi eventi è sicuramente la presentazione di PS5, considerando che si è creata, in questo caso, la strana situazione per la quale abbiamo praticamente più informazioni sull'effettiva data di uscita della console piuttosto che sulla sua presentazione. Sappiamo ormai da tempo che PS5 è attesa per l'autunno 2020, interpretando così la tipica definizione di "holiday season" americana, che solitamente indica il periodo tra novembre e dicembre, ma non sappiamo nulla dell'effettiva presentazione della console.





Per diversi mesi, le voci di corridoio hanno puntato su febbraio 2020 come mese previsto per la presentazione completa di PS5, comprensiva magari di prezzo e data di uscita ufficiale, teoria apparentemente suffragata da una serie di dettagli e indizi che in molti hanno visto come prove della veridicità di questa prospettiva. Tra gli ultimi rumor, ricordiamo gli avvistamenti a San Francisco, con Naughty Dog e installazioni varie a tema, poi un presunto leak della Sony Hall, quindi un'informazione emersa per vie traverse da parte di Thrustmaster e infine le recenti registrazioni del trademark in Europa, che sembrano puntare a un evento imminente, ribadite dall'analoga mossa nel Regno Unito. Ormai siamo oltre la metà del mese e le speranze che la presentazione di PS5 avvenga effettivamente a febbraio si affievoliscono, ma a quanto pare non sono ancora sopite, in base a una nuova informazione che arriva in effetti da una fonte ufficiale, ma venendo dal giapponese si presta a interpretazioni differenti, che dunque rendono ancora vaga la questione.





Si tratta dunque di una traduzione diversa di un'affermazione già riportata in precedenza di Hiroki Totoki, Senior Executive Vice President, Chief Financial Officer di Sony, che nel corso di un meeting finanziario organizzato dalla compagnia per presentare i risultati del trimestre ha risposto ad alcune domande di azionisti e convenuti menzionando brevemente anche la questione della presentazione e dell'uscita di PS5. Le affermazioni sono state fatte in giapponese, cosa che spesso apre a interpretazioni piuttosto diverse a seconda della traduzione effettuata. "È difficile discutere precisamente delle tempistiche", ha affermato Totoki rispondendo a chi chiedeva informazioni sulla data di presentazione di PS5, riferendo peraltro che il prodotto verrà presentato precisamente "al momento giusto". Successivamente ha aggiunto però una precisazione interessante: "Al momento, l'intenzione è di diffondere il programma previsto in un periodo di tempo che è paragonabile al passato, dunque non cambieremo la tempistica".





Questa affermazione è stata tradotta nei giorni scorsi come "corrispondente a quanto riferito in precedenza", invece di "paragonabile al passato", cosa che ha comportato due interpretazioni diverse: secondo la prima, l'idea sarebbe che Sony non ha cambiato il programma previsto già fino alla fine di marzo 2020 per quanto riguarda gli eventi maggiori, cosa che faceva pensare a una presentazione di PS5 possibile magari in aprile. La seconda interpretazione, ovvero quella che fa riferimento al "passato", è stata interpretata da diverse fonti come un paragone con quanto fatto da Sony per PS4 nel 2013, ovvero con il lancio a novembre e la presentazione a febbraio dello stesso anno, cosa che riproporrebbe l'idea di una presentazione di PS5 a febbraio 2020. Considerando che ci troviamo già al 18 del mese senza alcuna informazione ufficiale da parte di Sony, quest'ultima interpretazione sembra poco credibile al momento, ma è anche vero che qualcosa dovrà pur accadere nei prossimi mesi visto il lancio di PS5 confermato per quest'anno e gli indizi che puntano a un evento in questo periodo restano comunque molti.