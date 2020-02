Stranger Things 4, una nuova ambientazione si mostra in alcune foto al set della serie Netflix

Stranger Things 4 sposta l'azione in un'ambientazione completamente diversa, come abbiamo avuto modo di vedere già dalle prime occhiate alla nuova stagione, e qualche idea su alcuni degli scorci che saranno visibili nella nuova serie Netflix possiamo farcela guardando queste nuove foto scattate al set.



Netflix ha confermato che parte della Stagione 4 di Stranger Things sarà girata nella città di Vilnius, in Lituania, proprio per ricreare dal vero l'ambientazione russa che dovrebbe caratterizzare almeno parte della storia della nuova stagione, con la sua storica prigione di Lukiškes, che rappresenta probabilmente la struttura in cui si trova imprigionato Jim Hopper dopo la conclusione di Stranger Things 3.



Il regista Shawn Levy ha peraltro parlato dell'esperienza di girare alcune scene della serie a Vilnius: "La mia avventura qui in Lituania, per portare alla rivelazione dell'Americano, è stata una grande sfida ma anche una grandissima ispirazione", ha affermato. "Siamo molto grati alla città di Vilnius e alla bellissima Lituania per la loro ospitalità".



Proprio qualche giorno fa, il nuovo teaser trailer di Stranger Things 4 ha svelato un grande segreto con il video "Dalla Russia con Amore", pubblicato peraltro in occasione di San Valentino. Avendo già svelato un elemento così importante nella storia della nuova stagione, è probabile che la serie sia destinata a partire subito con un ritmo decisamente alto.



In attesa di ulteriori informazioni sulla nuova serie, in particolare per quanto riguarda la data di uscita di Stranger Things 4, alcune voci recenti parlavano della possibilità di una stagione divisa in due parti, ma attendiamo eventuali conferme da parte di Netflix.