Stranger Things 4, ultima stagione divisa in due parti da Netflix?

Stranger Things 4, l'attesissima ultima stagione della serie, potrebbe essere divisa da Netflix in due parti ben distinte, che arriveranno in due momenti diversi. Questa indiscrezione si è diffusa nelle ultime ore, e merita alcuni approfondimenti, perché i dettagli a riguardo non sono neanche pochi.

Netflix avrebbe deciso di dividere in due parti Stranger Things 4: il rumor arriva dalle fonti di We Got This Covered, le stesse che a suo tempo "azzeccarono" il ritorno di Han in Fast & Furious 9 e il reboot di Transformers. Ciò permetterebbe ai produttori di approfondire trama e dettagli dell'ultima stagione. Gli scenari plausibili sarebbero due: o si tratta di arrivare al finale in modo dignitoso, offrendo tutto ciò che Stranger Things 4 ha di meglio da offrire (il titolo del primo episodio di Stranger Things 4, tra l'altro, è già noto), oppure si cerca di sfruttare al massimo il nome della serie, raddoppiando gli introiti con due diverse mini stagioni.

Per il momento queste indiscrezioni non sono state confermate, dunque formalmente Stranger Things 4 presenterà 8 episodi in un'unica stagione, salvo sorprese o nuovi annunci in arrivo nelle prossime settimane da Netflix. I Duffer per ora hanno anche confermato che la quarta stagione sarà l'ultima.