The Outer Worlds per Nintendo Switch, ecco le prime immagini del gioco

The Outer Worlds per Nintendo Switch si mostra finalmente con le prime immagini: tre scatti comparsi fugacemente sulla pagina del gioco sul sito della divisione inglese di Nintendo, poi misteriosamente rimossi.



Si tratta in assoluto dei primi screenshot per la versione Switch del titolo sviluppato da Obsidian Entertainment, la cui uscita è prevista per il 6 marzo, e sembrano evidenziare una qualità grafica sorprendente, molto vicina a quanto visto sulle altre piattaforme.



Proprio l'apparente qualità visiva ha fatto pensare che le immagini potessero proveniere dalla versione PS4 del gioco, ma alcune fonti attendibili su Twitter hanno confermato che si tratta di scatti basati sull'edizione Nintendo Switch.



Disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dallo scorso ottobre, The Outer Worlds ci mette nei panni di un sopravvissuto che si ritrova sulla colonia spaziale di Halcyon dopo un lungo sonno criogenico e decide di aiutare gli abitanti ad affrontare le insidie delle corporazioni che vogliono distruggere questo luogo.



Mentre esplori le regioni di spazio più remote e incontri diverse fazioni, tutte in lotta per il potere, potrai sviluppare il tuo personaggio e indirizzare come preferisci una storia che totalmente dipende dalle tue decisioni. Nell'equazione che le aziende hanno previsto per la colonia, tu sei la variabile imprevista.