Samsung Galaxy S20, Nonacell è il nuovo sensore della super fotocamera da 108MP

Samsung Galaxy S20 sta per essere ufficialmente svelato e già sono molti i dettagli emersi finora, tra i quali compare anche il nome ufficiale del nuovo sensore della super fotocamera da 108MP presente nel modello Ultra, ovvero Nonacell.



Samsung ha registrato il brevetto e il marchio per Nonacell, che corrisponde al nuovo sensore ISOCELL Bright HMX, con tecnologia di pixel-binning 9 in 1, in linea con il Tetracell utilizzato per la sua versione dei sensori Quad-Bayer.



Il Samsung Galaxy S20 conterrà nuove fotocamere e in particolare il modello S20 Ultra avrà anche una camera periscopica in grado di raggiungere uno zoom 100x, probabilmente 10x ottico con il resto applicato in digitale. Il modulo telefoto avrà inoltre sensore da 48 o 64MP e ottiche periscopiche, ma la questione principale è la nuova camera da 108MP, in grado di produrre immagini da oltre cento megapixel in condizioni ideali.



Il set completo, sempre per quanto riguarda il modello Samsung S20 Ultra, prevede anche una camera grandangolo ultra-wide con sensore ToF, tutto contenuto all'interno di una grossa e vistosa sezione rettangolare sporgente sulla parte posteriore dello smartphone, in grado di occupare praticamente metà della larghezza del dispositivo.



Manca comunque poco alla presentazione: l'evento Samsung Unpacked è infatti fissato per l'11 febbraio 2020 e dovrebbe fornire tutti i dettagli relativi alle novità Samsung. Oltre a Galaxy S20, l'altra grossa novità che dovrebbe emergere dall'evento è anche il Samsung Galaxy Z Flip, il nuovo smartphone con schermo pieghevole.