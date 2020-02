Samsung Galaxy S20 e S20 Ultra, tutti i prezzi svelati da un leak

Manca ancora un po' alla presentazione di Samsung Galaxy S20 in tutti i suoi vari modelli: avverrà proprio a febbraio 2020. Intanto un nuovo leak avrebbe svelato in anticipo i prezzi americani dei nuovi smartphone android top di gamma della società, e sarebbero elevatissimi: vediamoli insieme.

Alcune considerazioni preliminari: il leak a tema prezzi di Samsung Galaxy S20 ed S20 Ultra arriva da Jon Prosser, già rivelatosi in passato fonte affidabile; inoltre questi prezzi sembrerebbero confermare di rimando anche quelli europei per gli smartphone in questione, anticipati nei giorni scorsi. Si partirebbe dai 999 dollari per il Samsung Galaxy S20 standard per arrivare ai 1.399 dollari dell'S20 Ultra, passando per i 1.199 dell'S20+.

Samsung Galaxy S20 rappresenterebbe dunque un bel salto in avanti rispetto al Galaxy S10, non solo in termini di prestazioni, hardware e funzionalità... ma anche dal punto di vista dei prezzi di listino:

Samsung Galaxy S20: 999 dollari

Samsung Galaxy S20+: 1.199 dollari

Samsung Galaxy S20 Ultra: 1.399 dollari