MediEvil 2, remake in lavorazione: lo suggerisce l'autore delle musiche

MediEvil 2 tornerà con un remake dopo il buon successo del primo rifacimento, stando ad alcuni messaggi pubblicati dall'autore delle musiche della trilogia, Andrew Barnabas.



Nel rispondere a un post su Twitter che nominava MediEvil 2, Barnabas ha infatti abbozzato un "in effetti...", per poi smentire chi in un altro post dava la cosa come impossibile per via dello scarso successo di MediEvil su PS4.



Sembra dunque che le vendite del remake di MediEvil, che secondo alcune voci si aggirano intorno alle 400.000 unità, siano state sufficienti a garantire la realizzazione di un ulteriore rifacimento.



L'originale MediEvil 2 è stato pubblicato nel 2000 sulla prima PlayStation.





Actually..... — Andrew Barnabas (@AndrewBarnabas) February 2, 2020