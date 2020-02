Samsung Galaxy A51, patch di dicembre 2019 disponibile con il nuovo aggiornamento

Non sempre gli smartphone android si aggiornano in modo particolarmente celere, almeno quelli che non rientrano nella categoria dei top di gamma. Samsung Galaxy A51, ad esempio, ha ricevuto proprio in queste ore il nuovo aggiornamento... che tuttavia ha introdotto la patch di sicurezza di dicembre 2019.

Avete capito bene: la nuova patch di sicurezza ora disponibile su Samsung Galaxy A51 è quella di dicembre 2019, benché diversi dispositivi e smartphone android inizino ormai a ricevere quella di gennaio 2020, la prima dell'anno. L'aggiornamento in questione, che reca la sigla A515FXXU1ASL6, introduce anche vari miglioramenti alla stabilità della fotocamera e nel momento in cui scriviamo può essere già messo in download.

Qui di seguito vi riportiamo i dettagli e il changelog ufficiale del nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy A51, dal peso di circa 223MB.

Livello patch di sicurezza: 2019-12-01

La sicurezza del vostro dispositivo è stata migliorata

La stabilità di Fotocamera è stata migliorata

Implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza