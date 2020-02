The Wonderful 101: Remastered finanziato su Kickstarter in meno di un'ora

The Wonderful 101: Remastered è stato finanziato su Kickstarter in meno di un'ora: la campagna lanciata da Platinum Games sta avendo uno straordinario successo e mancano ancora 31 giorni al termine.



Allo stato attuale, i fondi raccolti per The Wonderful 101: Remastered ammontano a circa 864.000 euro, ovverosia quasi venti volte la somma necessaria per il successo dell'operazione.



Sono state dunque confermate tutte le versioni: il gioco uscirà su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, ed è probabile che verranno sbloccati anche gli attuali stretch goal.



Di che si tratta? Con 1 milione di euro verrà aggiunta una modalità Time Attack al gioco, mentre al raggiungimento del milione e mezzo verrà realizzato Luka's First Mission, un'avventura bidimensionale con protagonista un eroe inedito.



Qui in calce il post celebrativo pubblicato su Twitter da Platinum Games per brindare al superamento dei 100 milioni di yen raccolti.





Wow! Tremendous thanks to the over 13,000 Kickstarter backers who've pledged over 100 million yen to The Wonderful 101: Remastered! Watch us celebrate the moment. #ALLFOR101 #Platinum4 pic.twitter.com/CBIpjm4mxH — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) February 4, 2020