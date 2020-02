One Piece, capitolo 971 del manga: ecco la data di lancio

Il capitolo 970 del manga di One Piece è stato pubblicato da pochi giorni, ma naturalmente i lettori dell'opera di Eiichiro Oda già non vedono l'ora di poter leggere il successivo: e noi siamo in possesso della data di lancio. Vediamo dunque i dettagli che dovete tenere a mente.

Il capitolo 971 del manga di One Piece verrà pubblicato il prossimo 16 febbraio 2020: l'opera di Eiichiro Oda si prende dunque una nuova pausa, e tornerà in formato cartaceo e digitale non questo fine settimana, ma quello successivo. Il manga, lo ricordiamo, sta affrontando i momenti conclusivi del lungo flashback dedicato all'Arco Narrativo di Wano e all'era di Kozuki Oden, quando insomma il territorio cadde nelle mani di Kaido e Orochi.

Il capitolo 971 del manga di One Piece sarà disponibile per la lettura anche online, gratuitamente e legalmente, sul sito web di Manga Plus. Entro cinque anni pare che Oda voglia concludere il suo capolavoro: ma ci riuscirà, contando i frequenti ritardi nella pubblicazione?