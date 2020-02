Warcraft 3: Reforged, Blizzard offre un rimborso automatico e incondizionato

Warcraft 3: Reforged si sta rivelando un caso non semplice da gestire per Blizzard, l'ennesimo nel giro di pochi mesi, e così l'azienda ha deciso di offrire un rimborso automatico e incondizionato agli utenti insoddisfatti.



Evidentemente riviste le politiche contrarie a questo tipo di operazione, il publisher sembra stia garantendo tramite un form al supporto tecnico una serie di rimborsi effettuati a prescindere dalle ore passate su Warcraft III: Reforged o da qualsiasi altro fattore.



Capace di stabilire un record per il numero di voti negativi su Metacritic da parte dei giocatori, la controversa remaster ha dato vita all'immancabile tiro al piccione, scatenando polemiche che probabilmente prescindono dall'effettiva qualità del prodotto.



Warcraft 3: Reforged è disponibile su PC. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione.