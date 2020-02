PS4: vendite a quota 108,9 milioni, PlayStation Plus a 38,8 milioni di abbonati

PS4 ha totalizzato vendite per 108,9 milioni di unità al 31 dicembre 2019, mentre PlayStation Plus ha visto i propri abbonati raggiungere quota 38,8 milioni.



Sono i dati del report fiscale pubblicato da Sony in relazione all'ultimo trimestre dell'anno che si è appena concluso, e che vedono le performance di PlayStation 4 in linea con le stime effettuate dall'azienda giapponese.



Sebbene infatti la console abbia venduto due milioni di pezzi in meno rispetto allo stesso periodo del 2018, Sony prevede di chiudere l'anno fiscale con 13,5 milioni di unità.



Aumentano invece gli abbonati a PS Plus, nello specifico di 2,5 milioni, mentre scendono le vendite del software, pari a 81,1 milioni di copie nell'ultimo trimestre: 6,1 milioni in meno.