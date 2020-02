PS4 ha venduto oltre 1,1 miliardi di giochi dal lancio

Sony ha annunciato che PS4 ha venduto più di 1,1 miliardi di giochi tra il lancio del 15 novembre 2013 e il 3 dicembre 2019.



Numeri impressionanti che uniti ai 52 milioni di Nintendo Switch venduti evidenziano un mercato delle console in piena salute.



Sony ha annunciato che i giochi venduti sono per la precisione 1,181 miliardi. Il conto comprende i giochi retail e quelli venduti attraverso il PS Store, ma non comprende add-on o DLC. Questo dato, se unito alle console PlayStation 4 piazzate (sono 106 milioni), vorrebbe dire che mediamente ci sono circa 10 giochi per ogni macchina. Nel solo 2019 sono stati 274 milioni i giochi venduti. Numeri davvero notevoli.



PS2, comunque, è ancora lontana, dato che ha venduto 155 milioni di macchine e 1,53 miliardi di giochi, mentre PS3 si era fermata prima del miliardo di unità. Le premesse per l'arrivo di PS5, quindi, sono ottime, dato che Sony può contare su di una fanbase ampia e attiva.