PlayStation Store, i nuovi giochi PS4: Pillars of Eternity 2 e Journey to the Savage Planet

Journey to the Savage Planet, Kentucky Road Zero: TV Edition e Patapon 2 Remastered

PlayStation Store si aggiorna questa settimana con nuovi giochi per PS4 ; a cominciare da Pillars of Eternity 2: Deadfire , che debutta sulla console Sony nella Ultimate Edition a diversi mesi dalla pubblicazione originale su PC. Capultati nell'arcipelago di Deadfire, nella campagna di Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition (59,99 euro) dovremo creare il nostro personaggio utilizzando un potente editor o recuperare quello del primo capitolo, quindi avventurarci in un'ambientazione ampia, variegata, piena di cose da fare e da vedere, in grado di garantire centinaia di ore di gameplay . Il risultato finale è un prodotto certamente più vasto e ambizioso rispetto all'originale Pillars of Eternity, sostanzialmente migliorato sul piano tecnico e dotato di un sistema di combattimento rifinito, ma al tempo stesso incapace di osare più di tanto e di superare gli standard stabiliti proprio con il capitolo d'esordio. La recensione di Pillars of Eternity II: Deadfire .

Journey to the Savage Planet, Kentucky Road Zero: TV Edition e Patapon 2 Remastered

Journey to the Savage Planet (29,99 euro) è il titolo di debutto di Typhoon Studios, team di sviluppo composto da ex componenti di Ubisoft, Electronic Arts e Warner Bros. Interactive Entertainment. Si tratta di un'avventura coloratissima e ricca di un brillante umorismo, in cui avremo il compito di esplorare un mondo alieno, affrontandone le immancabili insidie e risolvendo alcuni enigmi ambientali.



La cosa interessante è che la campagna può essere affrontata in solitaria oppure insieme a un amico, in modalità cooperativa: una feature che raddoppia letteralmente il divertimento, rendendo più coinvolgente l'esperienza. La recensione di Journey to the Savage Planet.

Kentucky Road Zero: TV Edition (21,99 euro) è invece la versione console della splendida avventura targata Cardboard Computer, che trova in questa edizione una struttura non più episodica bensì racchiusa in un unico, ricco pacchetto.



La formula è quella dei walking simulator, dunque non ci sono game over né fasi action o decisioni da prendere: la narrazione la fa da padrone, tenendoci per mano durante il lungo viaggio del protagonista per le strade del Kentucky, alle prese con nuove situazioni e nuovi personaggi mentre una splendida colonna sonora accompagna lo svolgersi degli eventi. La recensione di Kentucky Road Zero.

È disponibile da questa settimana su PlayStation Store anche Patapon 2 Remastered (14,99 euro), edizione rimasterizzata dell'indimenticabile rhythm game nato su PSP, ancora più bello e affascinante grazie alla grafica in alta risoluzione fino a 4K su PS4 Pro.