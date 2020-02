Pokémon, il Botafogo accoglie l'ex Milan Keisuke Honda in stile Game Boy

Il Botafogo, storica squadra brasiliana, ha appena messo sotto contratto l'ex Milan Keisuke Honda. Per celebrare l'affare ha pubblicato sui suoi profili social un filmato ispirato all'introduzione dei Pokémon per Game Boy.



L'associazione giapponesi-videogiochi è piuttosto telefonata, ma a volte dà vita ad iniziative piuttosto divertenti. L'account Twitter del Botafogo, infatti, per celebrare l'arrivo dell'ex Milan Keisuke Honda ha creato un simpatico video che omaggia Pokémon, il classico per Game Boy uscito nel 1998.



Keisuke Honda, nato a Settsu nel 1986, è stato uno dei più forti centrocampisti mai prodotti nel suo paese. Con 90 presenze in nazionale e una lunga militanza in Europa in squadre come il CSKA Mosca, il Milan e il Vitesse, Honda adesso è pronto per una nuova avventura.



Ed evidentemente è stato il Botafogo a trovarlo del'erba alta.