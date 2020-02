Coronavirus, Kagami Works regala il gioco hard Mirror per far stare le persone in casa

L'emergenza Coronavirus ha generato diverse reazioni. I colossi dell'intrattenimento possono donare milioni per la ricerca, gli sviluppatori indie, invece, possono regalare giochi per far stare le persone a casa. Stiamo parlando di Kagami Works, che ha deciso di regalare il loro gioco hard Mirror in modo da far stare le persone in casa ed evitare il contagio.



Mentre alcuni colossi dell'intrattenimento, come il publisher di Lords Mobile, hanno donato diverse migliaia di dollari per aiutare le associazioni impegnate a fronteggiare il virus, anche i piccoli sviluppatori indie vogliono fare la loro parte.



Kagami Works, per esempio, ha deciso di donare 45mila copie di Mirror, il suo gioco match 3 dai risvolti hard, ai giocatori cinesi. L'obiettivo? Farli stare a casa a giocare ed evitare in questo modo il contagio. "Per evitare il virus è meglio stare a casa. Per questo motivo abbiamo deciso di donare 45.000 copie di Mirror per tenervi compagnia. Accettate il nostro regalo e fatevi forza!" Sono queste le parole di accompagnamento dell'iniziativa da parte dello sviluppatore.



Un pensiero toccante, per sdrammatizzare un po'. Le recensioni di Mirror, comunque, sono super positive, e nel caso è disponibile anche da noi con uno sconto del 60%.