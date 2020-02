Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 1/2/2020

Le offerte Amazon di oggi sono di nuovo tutte dedicate al mobile e sono tutte dedicate a dispositivi di buon livello, a partire dal nuovo Galaxy a 71 che vanta tante fotocamere quanto il più potente Samsung Galaxy Note 10+, equipaggiato però con qualcosa come 12GB di RAM. Punta invece sullo schermo lo smartphone Sony Xperia 5, così come tutti i tablet Surface Pro 6 che garantiscono un'ottimo rapporto tra prezzo, potenza ed eleganza in rapporto al formato, equipaggiando CPU Intel Core come il Surface Laptop 2. Scommette invece su una soluzione personalizzata il Surface Pro X, più leggero e sottile dei precedenti, con cui però condivide un forte sconto.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (provabile gratis per 70 giorni per celebrare Sanremo), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.