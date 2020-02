Mario Kart Tour, il 40% dei giocatori è donna

Il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha dichiarato che ben il 40% dei giocatori di Mario Kart Tour su iOS e Android è donna. Anche Ring Fit Adventure è molto amato da gentil sesso.



A margine della presentazione dei dati finanziari di Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa ha annunciato che sono due i giochi della compagnia che sono stati in grado di attrarre un gran numero di videogiocatrici: Mario Kart Tour e Ring Fit Adventure.



L'adattamento per dispositivi mobile di Mario Kart ha superato i 123 milioni di download durante il primo mese e sta continuando ad aggiungere nuove funzionalità. Per esempio la nuova beta introduce il multiplayer competitivo. Ben il 40% dei giocatori totali di Mario Kart Tour, oltretutto, è donna. Un dato importante, sopratutto per una compagnia come Nintendo sempre molto attenta all'inclusione di tutte le fasce di giocatori.



Parlando di Ring Fit Adventure, Furukawa ha detto che il gioco ha venduto oltre due milioni di copie e al momento le sue scorte nei magazzini sono scarse. "Viene comprato da una grande varietà di utenti, spesso assieme a Nintendo Switch," ha detto il presidente. "C'è una più alta percentuale di giocatrici rispetto agli altri titoli e anche una più ampia varietà tra le fasce di età coinvolte." Tutti, in altre parole, vogliono rimettersi in forma divertendosi.