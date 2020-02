Zelda: Breath of the Wild 2 potrebbe non arrivare nel 2020, sostituito da una famosa serie

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 potrebbe non uscire su Nintendo Switch nel corso del 2020, ma slittare all'anno successivo, sostituito nel periodo natalizio dal ritorno di un'altra famosa serie.



Questi sono le voci di corridoio giunte alle orecchie di Sabi, un'insider piuttosto quotata in ambito Nintendo. Per quanto riguarda The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Sabi ha detto che la sue fonte non ha più detto niente sull'uscita nel 2020 del gioco da ottobre. Questo non vuol dire che non uscirà, ma che l'insider deve nuovamente verificare l'informazione col suo contatto.



Anche perché nel frattempo un'altra fonte un po' più "cinica" le avrebbe detto che il gioco non ce la farà ad essere pronto fino al prossimo anno. Al suo posto un nuovo gioco legato ad un altro grande franchise uscirà durante il periodo natalizio. Un franchise che probabilmente non ci si aspetta.



Un'informazione che potrebbe scontrarsi con quelle uscite nei giorni scorsi, che vorrebbero un annuncio a breve legato alla serie. E se fosse il trailer per annunciare il rinvio?



Nel caso in cui queste informazioni si rivelino vere, vorreste F-Zero o il ritorno di Super Mario? O qualcosa di ancora diverso?





And has instead heard of another major franchise in particular having a holiday release this year that you probably don't expect.



I'll have to try and follow up with the original source this or next week hopefully. I'll post about it when I can to see what's up. (2/2) — Sabi (@New_WabiSabi) January 30, 2020