Grand Mountain Adventure, la recensione

8 resort da esplorare

Grand Mountain Adventure è anzitutto un prodotto molto ricco di contenuti, cosa non proprio scontata su piattaforme mobile e ancora di meno se si considera le minime dimensioni del team di sviluppo. Sono infatti ben 8 le location messe a disposizione, tutte riproduzioni di veri resort sciistici sparsi in giro per l'Europa tra Austria, Germania, Svezia, Svizzera, Francia, Finlandia e anche Italia, con il Passo Grolla. Solo la prima è però compresa nella versione gratuita, mentre le altre vanno sbloccate con un acquisto in-app di 5,49€. Una cifra pienamente giustificata, come vedremo successivamente. Grand Mountain Adventure è, nella struttura, un titolo open world: una volta iniziata la discesa, che sia con gli sci ai piedi o con lo snowboard, ci si può fondamentalmente dirigere verso qualsiasi parte dell'area si desideri. La libertà di movimento, senza vincoli che non siano quelli della fisica (ovvero che bisogna andare giù per il pendio) è l'elemento portante dell'intera esperienza, la pietra angolare su cui tutto il resto è stato costruito e, di riflesso, ciò che maggiormente dà gratificazioni al giocatore durante le partite. L'obiettivo di base è quello di raccogliere gli ski pass, tramite le diverse sfide presenti o semplicemente attraverso la pura esplorazione: grazie ad essi si possono infatti sbloccare gli impianti di risalita e i contenuti successivi. Tutto ciò avviene "in solitaria", perché in Grand Mountain Adventure non esistono avversari: il massimo che si può incontrare è qualche altro sciatore impegnato per i fatti suoi in una discesa o a prendere il sole fuori da una baita, bambini alle prime armi che scendono a spazzaneve o ancora qualche animale selvatico disturbato dal nostro passaggio. La fatica di Toppluva punta proprio a ricreare sensazioni e situazioni che chi vive questo tipo di sport in prima persona conosce benissimo per esperienza diretta. La maggior parte delle sfide sono legate ad affrontare una discesa all'interno di un tracciato delimitato dai paletti, ma non mancano anche sfide di trick o alternative che aggiungono varietà. Il livello di difficoltà non è mai proibitivo quanto piuttosto variegato, offrendo in alcune situazioni una certa sfida. La possibilità di ritornare indietro di qualche secondo alla volta rispetto alle proprie azioni con la semplice pressione di un tasto riduce ulteriormente qualsiasi ombra di frustrazione, rendendo ancora più chiaro come l'obiettivo del gioco non sia affatto quello di mettere alla prova l'utente, quanto piuttosto di garantire una esperienza in cui l'esplorazione e la scoperta e il semplice piacere di affrontare le discese con gli sci ai piedi sono le componenti fondanti.