Assembla che ti Passa #233

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.



Sembra proprio che NVIDIA punti forte sulla nuova architettura grafica Ampere, con i rumor su prezzi più contenuti e salto di potenza elevato che resistono e si rafforzano nel tempo, alzando le aspettative. Ma c'è ancora spazio la serie Turing e potrebbe spiegare anche il ritardo nell'annuncio di alcuni laptop da gioco di fascia alta basati su processori Intel Core di decima generazione da 8 core e 16 thread basati su architettura Comet Lake-H. Dovremmo presto vedere, infatti, l'accoppiata tra Intel Core i9-10980HK e scheda grafica GeForce RTX 2080 Super Mobile. Ce lo dice il database dei benchmark di Geekbench, dove sono comparsi entrambe le componenti hardware con tanto di specifiche. Per il processore si parla per l'appunto di 8 core e 16 thread spinti a 3.1GHz di frequenza base e 5.0Ghz di in boost, con la conferma dell'uso del processo produttivo 14nm++ e 45W di TDP. Un bel salto, quindi, rispetto ai 2.4GHz del Core i9-9980HK, nonostante la SmartCache resti la solita di 16MB.



Per quanto riguarda la GeForce RTX 2080 Super con design Max-Q, i dati rivelano invece GPU Turing 104, 48SM, 3072 CUDA core, 80W di TDP, 8GB di GDDR6 a 14Gbps con bus da 256-bit e 1,23GHz di frequenza, almeno per quanto riguarda il sample finito sul database di GeekBench che evidenzia un clock sensibilmente inferiore rispetto ai 1650MHz del modello desktop. Ma l'aumento di CUDA core rispetto alla 2080 base, dovrebbe garantire una potenza vicino a quest'ultima, decisamente elevata parlando di laptop che probabilmente includeranno tra le opzioni anche pannelli 1080p ad altissimo refresh, puntando a framerate estremi nell'ottica di FPS e eSport assortiti. Si parla inoltre di dispositivi in grado di garantire ottime performance in 1080p con l'accelerazione del ray tracing attiva, che tra l'altro rientra finalmente tra le funzioni supportate dello Unity Engine, pronto per una nuova generazione tutta riflessi e meraviglie grafiche. Ma non sarà necessario acquistare schede avveniristiche per godere di tutto questo, sebbene il gioco in streaming sia ancora un bimbo in fasce destinato ad affrontare grandi difficoltà.

L'annuncio da parte di NVIDIA della realizzazione server RTX per il cloud gaming risale a quattro mesi fa, ma solo ora sentiamo finalmente parlare dell'arrivo della funzionalità sul servizio GeForce Now. L'ufficialità non c'è ancora, ma l'indiscrezione rilanciata da VideoCardz è piuttosto dettagliata nel descrivere un pacchetto Founders, presumibilmente disponibile per un periodo di tempo limitato, che consentirà di fruire della versione Premium del servizio a 4,99 dollari al mese per un anno, garantendo anche tre mesi di accesso introduttivo gratuito, accesso prioritario ai server e, finalmente, il ray tracing. Il tutto condito dalla possibilità di usufruire gratuitamente del servizio per un'ora al giorno. Certo a questo Stadia oppone un premium comprensivo di giochi gratuiti, esclusive e streaming HDR in 4K, ma lo fa pagare 9,99 euro e non ha ancora annunciato l'arrivo della versione gratuita, lasciandoci a secco anche di quelle funzionalità la cui promessa ci ha fatto pensare a titoli in grado di sfruttare lo streaming per superare i limiti tecnologici e non solo alla possibilità di giocare un titolo ad alto profilo su uno schermo minuscolo, pregando che la connessione del telefonino regga a gallerie, temporali e ponti radio piazzati troppo distanti tra loro.



Con tutta probabilità ci sarà spazio per molti anni a venire per console, PC e server casalinghi, cosa che ci riporta alla famigerata GPU Big Navi, in arrivo nel 2020 con un modello che promette di superare nettamente una GeForce RTX 2080 Ti. Ma le schede video di fascia estrema non saranno l'unica novità dell'anno in casa Radeon. Durante il FY2019, infatti, Lisa Su ha parlato anche di un refresh delle schede Navi attualmente in circolazione che potrebbero tornare in campo passando dal processo produttivo a 7 nanometri a quello a 7 nanometri plus. Lo stesso processo che troveremo anche sulle schede basate su RDNA2, presumibilmente in arrivo nella seconda metà dell'anno e quindi da considerarsi a tutti gli effetti una nuova generazione nonostante il nome Big Navi. Diventa quindi molto probabile l'implementazione dell'accelerazione del ray tracing su GPU su schede di fascia alta ed estrema che saranno probabilmente seguite, nel corso del 2021, da modelli di fascia media basati sulla stessa tecnologia. Fino a quel momento, quindi, la fascia bassa dell'offerta Radeon dovrebbe restare in mano ai refresh delle attuali GPU Navi dai quali ci aspettiamo incrementi prestazionali, sebbene non troppo marcati rispetto ai modelli attuali. Ma ci aspettiamo miglioramenti nell'efficienza, margini di overclock superiori e progressivi cali di prezzo che dovrebbero rendere più accessibili il 1080p e il 1440p senza compromessi, con la riedizione della RX 5500 che potrebbe finalmente rimpiazzare, in quanto a convenienza, le RX 580 e 590.