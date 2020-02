Youtuber sotto attacco dopo aver mostrato la pagella del figlio in video

La youtuber Missy Lanning, protagonista insieme al marito del canale Daily Bumps, che conta quasi cinque milioni di iscritti, è finita sotto attacco della rete per aver mostrato la pagella del figlio in un video, mettendosi a rendicontare i suoi voti.



Canali quali Daily Bumps fanno parte di un filone di YouTube molto fruttuoso, quello in cui gli youtuber mostrano la loro vita familiare, spesso fin nei minimi dettagli. L'accusa verso la Lanning è sostanzialmente quella di non aver rispettato la privacy del figlio e di non aver messo una barriera tra ciò che può essere filmato e ciò che dovrebbe rimanere in famiglia.



Ad esempio la reporter Taylor Lorenz ha commentato aspramente il video affermando: "Immaginate di tornare a casa con la pagella e che i vostri genitori ne facciano una video reazione". Anche l'utente Twitter tealehemingway ha espresso un commento simile: "Pensate ai danni che stiamo facendo ai nostri figli mandandoli in giro per internet senza il loro consenso. Non lo sapremo per altri dieci anni circa."



Va comunque detto che, nonostante le critiche e le polemiche, il video della Lanning è stato visto da moltissime persone e ha raccolto molti giudizi positivi, segno che è proprio ciò che in fondo il pubblico vuole e si merita.