Death Stranding, tapis roulant trasformato in un controller

Lo youtuber Allen Pan ha trasformato un normale tapis roulant in un controller per Death Stranding. In questo modo può fare esercizi senza uscire di case e contemporaneamente può anche giocare. Se ci pensate bene si tratta di un'idea semplice ma brillante, visto che il focus dell'ultima fatica di Hideo Kojima è proprio lo spostarsi da una parte all'altra dell'immensa mappa.



Ovviamente per riuscire Pan ha dimostrato anche di saper modificare il tapis roulant, adattandolo al gioco, come mostrato nel video che trovate in testa alla notizia. Comunque sia, se non vi interessa la parte tecnica, saltate a 6:20, dove inizia il gameplay.



Chi dire? Giocare in questo modo sembra essere davvero faticoso, ma nondimeno affascinante. Ovviamente il tapis roulant gestisce la camminata di Reedus, il protagonista, mentre per le altre funzioni bisogna usare un controller tradizionale.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Death Stranding è disponibile per PS4 e in estate lo sarà anche per PC.