La FIFA eNations Cup 2020 si terrà in Danimarca

La competizione eSports delle nazionali si disputerà presso la città di Copenhagen dal 22 al 24 Maggio 2020.

Lo scorso anno la Francia ha conquistato il trofeo con un duo fortissimo composto da Lucas Daxe Cuillierier del PSG eSports e Corentin Thullier noto come MaestroSquad del team Vitality.

Tutte le varie squadre che saranno iscritte al torneo, parteciperanno alle qualificazioni online che si svolgeranno ad Aprile.

Solo le migliori 24 accederanno alla fase finale in cui i giocatori delle varie nazionali si affronteranno per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo, un montepremi complessivo da 100.000 $ e un massimo di 2000 FIFA Pro Points che saranno utili per la classifica delle Global Series 2020.

Per la prima volta in esclusiva, all'evento live potranno accedere tutti coloro che acquisteranno i biglietti, le cui informazioni saranno svelate in seguito.



Christian Volk, Direttore della sezione eFootball & Gaming alla FIFA, ha dichiarato: "La Danimarca ha una grande storia negli eSports e soprattutto con una fanbase entusiasmante è la giusta scelta per ospitare la FIFA eNations Cup.

Basandoci sull'incredibile successo avuto lo scorso anno nell'evento inaugurale a Londra, noi siamo molto contenti di portare la FIFA eNations Cup in Danimarca portando la passione degli eSports tramite un evento live a cui i vari fan danesi potranno partecipare per la prima volta.



Kenneth Reeh, CEO ad interim della Federazione calcistica danese, ha affermato: "Siamo molto orgogliosi che Copenhagen sia stata selezionata per ospitare la FIFA eNations Cup e non vediamo l'ora di accogliere giocatori e fan in un evento grande e soprattutto memorabile.

Lo scorso anno, la nostra squadra ha avuto il piacere di partecipare all'evento inaugurale a Londra e quest'anno sarà ancora più piacevole poter giocare in casa, nella nostra Copenhagen.

Gli eSports sono molto popolari in Danimarca quindi sarà molto piacevole avere un pubblico dal vivo che possa sostenere i nostri giocatori."